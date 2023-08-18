«Давай поженимся»: кто может заменить Гузееву в новом сезоне шоу

«Это может быть психолог, который поможет не только девушкам, но и мужчинам обрести свою вторую половинку, так как это будет взгляд со стороны другого пола. Сегодня в тренде подходить к вопросам брака со стороны психологии и просчитывать все нюансы. Подойти на роль ведущего может, например, Михаил Лабковский. Он жесткий, со своей точкой зрения, известный», — считает Константинова.