На Первом канале выйдет новая версия шоу "Голос"

Первый канал снимает новую версию шоу "Голос" под названием "Голос. Уже не дети". Наставниками в нем станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

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"Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. <…> Совсем скоро проект стартует в эфире Первого канала", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, "Голос. Уже не дети" - это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором примут те, кто уже участвовал в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса".

Вести проект будет Яна Чурикова, а наставниками команд "Голос. Уже не дети" станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид.

Среди участников победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская и многие другие.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером.