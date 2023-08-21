Николай Валуев стал гостем программы «Всемирные игры разума»
Политику, спортсмену и телеведущему Николаю Валуеву исполнилось 50 лет. В свой юбилей он решил проверить эрудицию и принял участие в программе «Всемирные игры разума» на телеканале «МИР».
«Все, чем я занимался и занимаюсь, – это по зову души. Это целостная картина», – говорит юбиляр.
В интеллектуальном поединке с двукратным чемпионом мира сразится один из самых известных эрудитов страны Юрий Хашимов. Тема игры – бокс.
Сможет ли Юрий нокаутировать знаменитого тяжеловеса своими знаниями? Получится ли у боксера держать удар? Смотрите «Всемирные игры разума» на телеканале «МИР» в 22:30.