Николай Валуев стал гостем программы «Всемирные игры разума»

Политику, спортсмену и телеведущему Николаю Валуеву исполнилось 50 лет. В свой юбилей он решил проверить эрудицию и принял участие в программе «Всемирные игры разума» на телеканале «МИР».

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«Все, чем я занимался и занимаюсь, – это по зову души. Это целостная картина», – говорит юбиляр.

В интеллектуальном поединке с двукратным чемпионом мира сразится один из самых известных эрудитов страны Юрий Хашимов. Тема игры – бокс.