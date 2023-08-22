«Каждая из нас виновата»: «Пацанки» простились с Юлией Михайловой

«Каждая из нас виновата»: участницы «Пацанок» простились с Юлией Михайловой
Участницы телепроекта «Новые пацанки» во вторник, 22 августа, посетили церемонию прощания со своей соратницей по шоу Юлией Михайловой.
— Сейчас только понимаю, что мы все должны были держать связь с Юлией. Считаю, отчасти каждая из нас виновата. Чему нас учили в «Пацанках»? Взаимопомощи, сочувствию, пониманию. Мы должны были помочь Юле справиться с этим, мы же знали, какой хейт в ее адрес идет, — рассказала одна из участниц шоу Кристина Захарова.
Девушка выразила надежду, что покойная Михайлова сумеет простить их за произошедшее на передаче, передает StarHit.
Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла, упав с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Трагедия произошла на улице Чкалова вечером 19 августа. Очевидец вызвал скорую помощь, но спасти 25-летнюю девушку не удалось, она умерла на месте до приезда медиков.
Психолог Любовь Розенберг призналась, что сожалеет о ее гибели и что люди, знавшие девушку, испытывают некое чувство вины из-за случившегося.
Известие о смерти Михайловой потрясло телеведущую седьмого сезона шоу Марию Третьякову. Своими эмоциями наставница проекта поделилась в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».
Психолог Наталья Наумова в беседе с «ВМ» также прокомментировала смерть Юлии Михайловой.