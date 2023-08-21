Стала известна дата выхода «Давай поженимся»

Новый сезон шоу "Давай поженимся" выйдет 28 августа на Первом канале. Об этом сообщает ТАСС. Известно, что состав ведущих немного изменился.

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Сваха Роза Сябитова призналась, что вместе с ней и актрисой Ларисой Гузеевой шоу будет вести новый коллега. Она не стала раскрывать его личность.

Звезда также подчеркнула, что в предстоящих выпусках изменились герои.

После начала спецоперации на Украине из эфира Первого канала пропали развлекательные программы, в том числе "Давай поженимся".

В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы "Давай поженимся!".

Телеведущая передачи Лариса Гузеева призналась, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Гузеева рассказывала, что за все 15 лет в эфире, для нее шоу "Давай поженимся" стало больше, чем просто развлекательная программа.

По словам актрисы, за время участия в проекте съемочная группа объединилась в одну большую семью.