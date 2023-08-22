Володина отреагировала на возвращение «Давай поженимся!»

Уже в конце августа в эфир «Первого канала» вернется знаменитое шоу «Давай поженимся!». Ведущими, как и прежде, будут актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. Астролог Василиса Володина порадовалась за коллег и пожелала им удачи, несмотря на то, что не планирует возвращаться в проект.

Она отметила, что шоу «Давай поженимся!» стало уже легендарным. Его возвращение в эфир астролог прокомментировала с точки зрения расположения планет на небосводе.

— Ну что... С возвращением, легендарное шоу! Надеюсь, что ретро-Венера и ретро-Меркурий отыграются исключительно как «повторение успеха», — написала Володина в Telegram-канале.

Переговоры по поводу дальнейшего участия Володиной в программе затянулись. Она отметила, что «Давай поженимся!» для нее — пройденный этап, а формат шоу астролог считает устаревшим.

Проект перестал выходить на экраны в феврале прошлого года. Слухи о возобновлении съемок передачи появлялись неоднократно. Некоторые источники из съемочной группы шоу заявляли, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к кастингу участников.

15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подтвердил возвращение в эфир «Давай поженимся».