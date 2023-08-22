Чиковани приняла участие во втором сезоне "Новых звезд в Африке"

Чиковани стала наиболее известна после скандала с певцом Николаем Басковым. На одном из мероприятий артист поцеловал грудь блогерши во время выступления. Певица не стала обвинять звезду в домогательствах. По словам Чиковани, ей все понравилось, к артисту она относится хорошо и уже написала песню о необычной встрече. В июле она представила клип "Николай-Коля".