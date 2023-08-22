Виолетта Чиковани приняла участие во втором сезоне "Новых звезд в Африке"
Чиковани стала наиболее известна после скандала с певцом Николаем Басковым. На одном из мероприятий артист поцеловал грудь блогерши во время выступления. Певица не стала обвинять звезду в домогательствах. По словам Чиковани, ей все понравилось, к артисту она относится хорошо и уже написала песню о необычной встрече. В июле она представила клип "Николай-Коля".
"Звезды в Африке" - реалити-шоу, в котором знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом.
Ведущие программы - Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Известно, что во втором сезоне "Новых звезд в Африке" за пять миллионов рублей поборются актеры Михаил Стогниенко, Юлия Топольницкая и Александр Пташенчук, блогер Евгений Ершов, певец Влад Топалов.
Съемки новых эпизодов начались в июне 2023 года.