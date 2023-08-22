Участница «Выжить в Дубае» рассказала, как отнеслась к подставе от Хилькевич на съемках
В последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» актриса Анна Хилькевич подговорила других звезд голосовать против участницы народной команды Анна Татарченковой, чтобы сражаться с ней в испытании на вылет. О своем отношении к произошедшему девушка рассказала в разговоре с kp.ru.
«Аня была настоящим игроком, она продумывала ходы наперед, выживала. Но я бы так сделать не смогла. Не в моей манере идти по головам. Если я кому-то сделаю больно, то буду прежде всего сама чувствовать боль этого человека. После проекта мы продолжаем общаться, можем списаться и обсудить какие-то темы», — посетовала Татарченкова.
Девушка призналась, что ей было тяжело смотреть последний выпуск со своим участием, так как на глаза наворачивались слезы. При этом она заверила, что не хранит обиду на звезду «Универа», так как, по мнению Татарченковой, в этой ситуации не на что обижаться.
В последнем на данный момент выпуске Хилькевич попала в номинацию на вылет и до последнего уверяла, что намерена бороться за право остаться в проекте с футболистом Павлом Мамаевым. Однако в последний момент актриса подговорила других участников голосовать против Татарченковой, которую и переиграла в решающем исппытании.