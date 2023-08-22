Участница «Выжить в Дубае» рассказала, как отнеслась к подставе от Хилькевич

В последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» актриса Анна Хилькевич подговорила других звезд голосовать против участницы народной команды Анна Татарченковой, чтобы сражаться с ней в испытании на вылет. О своем отношении к произошедшему девушка рассказала в разговоре с kp.ru.

© Газета.Ru

«Аня была настоящим игроком, она продумывала ходы наперед, выживала. Но я бы так сделать не смогла. Не в моей манере идти по головам. Если я кому-то сделаю больно, то буду прежде всего сама чувствовать боль этого человека. После проекта мы продолжаем общаться, можем списаться и обсудить какие-то темы», — посетовала Татарченкова.

Девушка призналась, что ей было тяжело смотреть последний выпуск со своим участием, так как на глаза наворачивались слезы. При этом она заверила, что не хранит обиду на звезду «Универа», так как, по мнению Татарченковой, в этой ситуации не на что обижаться.