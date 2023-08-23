Комик раскритиковал одну особенность популярного шоу на ТНТ

«Они выдают фразы-усмешнители в конце за готовую шутку», — высказался Чапарян об участницах «Женского стендапа». По его мнению, их юмор строится на том, что они выходят на сцену, озвучивают какую-то идею и выдают в конце шутки смешную фразу. «Фраза-усмешнитель в конце, зал смеется, хлопает», — отметил он.

По мнению юмориста, если комик шутит на какую-то тему, он должен найти новую точку зрения на нее и раскрыть с новой стороны. «Выходит комик, что-то рассказывает, все, о чем он говорит, — все банально, но он всегда что-то находит в этом новое — и в этом есть ценность», — подчеркнул Чапарян. В то же время проект «Женский стендап» не просто не находит новое, он и не ищет, счел он.