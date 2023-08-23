Названы имена участников нового сезона шоу «Новые звезды в Африке»

ТНТ назвал имена еще четырех участников, которые снялись в шоу «Новые звезды в Африке».

«Проходить суровые испытания и бороться за 5 миллионов рублей в новом сезоне шоу будут блогеры Вита Чиковани и Вик Уайлд, а также комики Женя Искандарова и Елена Борщева », – отметили в пресс-службе телеканала.

Отметим, что создатели шоу раскрыли и некоторые детали нового сезона. Так, Искандерова будет пытаться быть хорошей и дружелюбной для всех. Борщева попытается «захватить» кухню. Уайлду придется искать общий язык с остальными участниками и преодолевать языковой барьер. А Чиковани продемонстрирует бесстрашие.