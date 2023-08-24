На американском «Холостяке» девушками манипулировали ради просмотров

Шоураннеры американского реалити-шоу «Холостяк» манипулировали участницами проекта, чтобы увлечь зрителей контентом. Об этом рассказал бывший продюсер передачи Майкл Кэрролл в документальном сериале Dark Side of the 2000 телеканала Vice TV, передает Daily Mail.

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«Мы поднимали темы, которые не надо было, и мы просто ломали их психологически», — вспомнил Кэрролл.

По его словам, на шоу старались отбирать только ярких участниц с выразительным характером или сложным прошлым. Шоураннеры изучали жизнь девушек, искали травмирующие воспоминания, чтобы потом «размахивать ими как оружием». Кэрролл отметил, что участниц нередко доводили до слез исключительно ради острого сюжета.