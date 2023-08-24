На американском «Холостяке» девушками манипулировали ради просмотров
Шоураннеры американского реалити-шоу «Холостяк» манипулировали участницами проекта, чтобы увлечь зрителей контентом. Об этом рассказал бывший продюсер передачи Майкл Кэрролл в документальном сериале Dark Side of the 2000 телеканала Vice TV, передает Daily Mail.
«Мы поднимали темы, которые не надо было, и мы просто ломали их психологически», — вспомнил Кэрролл.
По его словам, на шоу старались отбирать только ярких участниц с выразительным характером или сложным прошлым. Шоураннеры изучали жизнь девушек, искали травмирующие воспоминания, чтобы потом «размахивать ими как оружием». Кэрролл отметил, что участниц нередко доводили до слез исключительно ради острого сюжета.
Экс-продюсер проекта признался, что конкурсанток также отбирали по типажам: злодейка, легкомысленная красотка, глупая девушка и так далее. Помимо этого, участницам часто предлагали выпить спиртное, чтобы они почувствовали себя более раскрепощенно.