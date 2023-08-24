На Первом канале 3 сентября состоится премьера репортажа «Звезды на передовой»

3 сентября в 17:00 на Первом канале состоится премьера специального репортажа «Звезды на передовой». Об этом изданию FBM.RU сообщила пресс-служба канала.

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В фильме «Звезды на передовой» знаменитости расскажут, почему сделали такой выбор, и как изменилась их жизнь после.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже несколько раз побывал на передовой. Отправился на фронт добровольцем. Сегодня он – старший наводчик противотанковой артиллерийской батареи. Свое решение пойти воевать Виталий Милонов объясняет тем, что просто не мог поступить иначе. Не мог отсиживаться в теплом кабинете, когда молодые парни гибнут.

На экране актер Георгий Тесля-Герасимов играет роли настоящих мужчин, сильных защитников – таким был его майор полиции в сериале «След» (16+). Но сегодня Георгию не до фильмов. Он воюет за Донбасс. «На фронте я сейчас нужнее, чем в кино», – говорит актер. Георгий первым из российского кинобомонда ушел добровольцем в зону СВО. Сейчас он сражается в составе стрелкового батальона старшим наводчиком.

Павел Устинов снимался во многих популярных фильмах – таких, как «Лед-2» (6+). Еще он блистал во МХАТе имени Горького. Позже Павел перешел в Новый театр. Но сыграть там ничего не успел – к нему пришла повестка. Молодой парень, недавно женился, впереди спектакли, съемки в кино, казалось бы, как все это не вовремя. Но мыслей сбежать, спрятаться у Павла даже не возникло.