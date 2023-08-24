Актер Тимур Еремеев станет новым соведущим Леры Кудрявцевой

Телеведущий и актер Тимур Еремеев возглавил шоу «Звезды сошлись», где ведущей является Лера Кудрявцева. Известно, что актер заменит Иосифа Пригожина, который ранее был соведущим. Сам Еремеев отметил, что рад сотрудничать с Лерой Кудрявцевой и попробовать свои силы в этом тандеме.

Актер заявил, что технически программа для него является непростой, но он планирует внести в этот проект что-то от себя.

Напомним, что 24 августа продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что покидает программу, чтобы реализовать другие проекты.