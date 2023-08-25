Агутин рассказал о "договорняке" с Пелагеей на шоу "Голос"

«На «Голосе» была очень сильная команда, и номер Антона Беляева с Аленой Тойминцевой был просто шедевром. И это был договорняк конкретный, мой с Пелагеей. Она пришла и сказала: «У тебя нарисовывается один дуэт, и я чувствую, что ты на распутье. В общем, если вдруг на выход ты отправишь Антона, знай – я сразу заберу». Вот как все на самом деле было», — улыбнулся Агутин.