Победительница «Пацанок» объяснила отказ общаться с другими участницами

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева сообщила, что не общается с другими участницами проекта. В интервью изданию Super она объяснила отказ поддерживать связь с коллегами по передаче желанием «идти своим путем».

© Lenta.ru

Отвечая на вопрос о том, почему она отдалилась от других участниц «Новых пацанок», Медведева пояснила, что ее история на передаче закончилась.

«Я взяла от участия в проекте что хотела. Не планирую быть героиней одного шоу и вариться в этой тусовке. (...) У всех участниц свой круг общения, а я просто иду своим путем», — высказалась она.

Звезда «Новых пацанок» также призналась, что после съемок несколько месяцев пыталась осмыслить все, что произошло с ней на проекте. По словам Медведевой, благодаря шоу ей в итоге удалось избавиться от вредных привычек и начать жизнь с чистого листа.