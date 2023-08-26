Лена Летучая и Артем Вотерфорк открывают Чукотку вместе с проектом VK «Места»
В рамках проекта VK «Места» телеведущая Елена Летучая и блогер Артем Вотерфорк расскажут о Чукотском автономном округе в киноэссе.
VK «Места» до 2024 года выпустит 70 видеороликов, каждый из которых расскажет об одном из российских регионов. С 23 по 29 августа съемочная группа будет снимать уникальные места Чукотки, а также расскажет истории местных жителей.
«Познакомиться с этнографическими особенностями Чукотки – одна из основных задач экспедиции. Традиции и фольклор, быт и ремесла, отношение местных жителей к своему дому, природе – для нас самое интересное», – рассказала руководитель проекта VK «Места» Ирина Саютина.
Участники проекта уже успели попробовать местную кухню, познакомились с чукотским жилищем Яранга и прошли обряд кормления духов. Впереди их ждет поездка за Полярный Круг, знакомство с рыбным промыслом и морскими обитателями.
«Я открыла для себя уже очень много уникальных мест мира, но этому региону явно будет отведено отдельное место в моем сердце», – отметила Елена Летучая.
Проект VK «Места» создал ролики уже о 23 регионах страны. Подобные видео формируют благоприятный имидж регионов, что положительно сказывается на их популярности среди россиян.