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Лена Летучая и Артем Вотерфорк открывают Чукотку вместе с проектом VK «Места»

В рамках проекта VK «Места» телеведущая Елена Летучая и блогер Артем Вотерфорк расскажут о Чукотском автономном округе в киноэссе.

Лена Летучая и Артем Вотерфорк открывают Чукотку
© РИА "ФедералПресс"

VK «Места» до 2024 года выпустит 70 видеороликов, каждый из которых расскажет об одном из российских регионов. С 23 по 29 августа съемочная группа будет снимать уникальные места Чукотки, а также расскажет истории местных жителей.

«Познакомиться с этнографическими особенностями Чукотки – одна из основных задач экспедиции. Традиции и фольклор, быт и ремесла, отношение местных жителей к своему дому, природе – для нас самое интересное», – рассказала руководитель проекта VK «Места» Ирина Саютина.

Участники проекта уже успели попробовать местную кухню, познакомились с чукотским жилищем Яранга и прошли обряд кормления духов. Впереди их ждет поездка за Полярный Круг, знакомство с рыбным промыслом и морскими обитателями.

«Я открыла для себя уже очень много уникальных мест мира, но этому региону явно будет отведено отдельное место в моем сердце», – отметила Елена Летучая.

Проект VK «Места» создал ролики уже о 23 регионах страны. Подобные видео формируют благоприятный имидж регионов, что положительно сказывается на их популярности среди россиян.