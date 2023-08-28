Хилькевич объяснила, почему сорвалась на Мамаева на съемках в Дубае

«Я усвоила здесь одно правило: не верь никому и ничего не проси — все бесполезно. То, что ты сказал, что не будешь забирать первое место себе, что тебе нужно будет второе место. Ты говорил такое вчера», — возмутилась Хильевич.

В ответ на это спортсмен напомнил, что испытание было парным и он не хотел подставлять своего компаньона — Дарью Александрову, которая из-за проигрыша могла попасть в номинацию на вылет. Хилькевич же считает, что Мамаев все равно мог уступить первенство взамен на обещание, что его команда не проголосует за Александрову в номинации на выбывание из проекта. После этих слов актриса расплакалась, а после объяснила, что причиной ее срыва стало эмоциональное перенапряжение.