На телеканале «Пятница» выходит шоу о поиске жениха для Клавы Коки

«Завтра выходит первая серия шоу о любви „Сердце Клавы“ на „Пятнице“. Сразу говорю: отменяйте все дела на вторники, серии идут два-три часа. Степень откровенности 1 000 000+, да и финал вы знаете — я встретила там своего человека, для которого я, кстати, только что готовила завтрак. Так что это „шоу“ пропитано искренностью и честностью», — заявил певица. Первый выпуск выйдет 29 августа в 19:00 (по Москве).