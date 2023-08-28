Гузеева ответила на обвинения в постановке «Давай поженимся!»

«Самый часто задаваемый вопрос: по-настоящему у нас здесь все или нет. Если бы так люди с улицы играли, как они у нас здесь рыдают, переживают, всем бы выдавали "Оскар". Поэтому доказать, что у нас все было по правде и по-настоящему, можно только чем? Деторождением», — сказала Гузеева, отвечая на критику передачи.