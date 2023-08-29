Гузеева объяснила, почему Володина отказалась от съемок в «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева объяснила, почему Василиса Володина отказалась от съемок в «Давай поженимся!»
На самом добром шоу скандалов и интриг не меньше, чем на полюбившемся российскому зрителю за десятки лет «Доме-2». Вчера в эфир вышел первый эпизод нового сезона «Давай поженимся!» в обновленном формате — как и обещали, вместо Василисы Володиной в компании свах оказался искусственный интеллект. И выяснилось, что решение астролога разорвать связи с легендарным шоу ее коллеги восприняли не сказать чтобы уважительно.
Накануне в инстаграм*-аккаунте проекта появился трейлер нового сезона — под ним помимо восторженных комментариев всплыли вопросы о возвращении Василисы.
«Обиделась или ее место просто аннулировали?» — поинтересовалась поклонница.
Ответить на провокационный вопрос посчитала нужным сама Лариса Гузеева:
«Она не может выбрать: жизнь или кошелек. Мы выбрали жизнь».
Ругать актрису за резкость не стоит, поскольку она лишь переформулировала слова самой Володиной.
Астролог на самом деле ушла из шоу еще до его полуторагодового перерыва, объяснив это тем, что у нее в приоритете финансовая сторона вопроса.