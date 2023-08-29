Гузеева объяснила, почему Володина отказалась от съемок в «Давай поженимся!»

На самом добром шоу скандалов и интриг не меньше, чем на полюбившемся российскому зрителю за десятки лет «Доме-2». Вчера в эфир вышел первый эпизод нового сезона «Давай поженимся!» в обновленном формате — как и обещали, вместо Василисы Володиной в компании свах оказался искусственный интеллект. И выяснилось, что решение астролога разорвать связи с легендарным шоу ее коллеги восприняли не сказать чтобы уважительно.