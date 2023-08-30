«Вызов»: что ждет зрителей нового выпуска шоу «Неформат»

В пятницу, 1 сентября, на Первом канале выйдет спецвыпуск шоу «Неформат», посвященный нашумевшему фильму «Вызов». Кинокартина стала первым проектом, снятым в космосе.

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«Фильм, срежиссированный Климом Шипенко, стал грандиозным совместным проектом Первого канала и «Роскосмоса» и одной из самых кассовых картин в российском прокате», – отметили представители телеканала.

По словам телевизионщиков, ведущие выпуска Антон Лаврентьев, Валя Карнавал и Карина Кросс поговорят о бескрайних горизонтах вселенной, а также устроят большую викторину на космическую тему. Кроме того, приглашенные гости шоу попробуют питание космонавтов и побеседуют с российским космонавтом Олегом Новицким.