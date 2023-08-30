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Иосиф Пригожин станет гостем юмористического шоу «Кстати» после ухода с НТВ

Продюсер Иосиф Пригожин станет героем второго сезона юмористического шоу «Кстати». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Пригожин станет гостем юмористического шоу «Кстати»
© Газета.Ru

Он посетит студию проекта вместе с женой, певицей Валерией. Ведущими шоу все также остались Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов.

Помимо Пригожина, в новом сезоне «Кстати» примут участие звездный хирург Тимур Хайдаров, актеры Сергей Бурунов и Юрий Стоянов, музыканты THE DAWLESS, Кассета, Анет Сай, SQWOZ BAB и др.

24 августа стало известно, что продюсер покинул должность ведущего шоу «Звезды сошлись» из-за желания реализовать другие проекты. Он вел передачу с зимы 2022 года, снялся в одном телевизионном сезоне, после чего покинул проект. Новым соведущим Леры Кудрявцевой станет Тимур Еремеев. В фильмографии Еремеева около 15 работ. Он снимался в картинах — «Звоните ДиКаприо!», «Отель Элеон», «Кухня», «Понять. Простить». У артиста также есть опыт телеведущего.

Незадолго до этого Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор.by».

«Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился», — сказал он.

Ранее Клава Кока отвергла стриптизера в шоу «Сердце Клавы».

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