Иосиф Пригожин станет гостем юмористического шоу «Кстати» после ухода с НТВ
Продюсер Иосиф Пригожин станет героем второго сезона юмористического шоу «Кстати». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.
Он посетит студию проекта вместе с женой, певицей Валерией. Ведущими шоу все также остались Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов.
Помимо Пригожина, в новом сезоне «Кстати» примут участие звездный хирург Тимур Хайдаров, актеры Сергей Бурунов и Юрий Стоянов, музыканты THE DAWLESS, Кассета, Анет Сай, SQWOZ BAB и др.
24 августа стало известно, что продюсер покинул должность ведущего шоу «Звезды сошлись» из-за желания реализовать другие проекты. Он вел передачу с зимы 2022 года, снялся в одном телевизионном сезоне, после чего покинул проект. Новым соведущим Леры Кудрявцевой станет Тимур Еремеев. В фильмографии Еремеева около 15 работ. Он снимался в картинах — «Звоните ДиКаприо!», «Отель Элеон», «Кухня», «Понять. Простить». У артиста также есть опыт телеведущего.
Незадолго до этого Иосиф Пригожин принял приглашение стать наставником белорусского музыкального шоу «Фактор.by».
«Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился», — сказал он.
Ранее Клава Кока отвергла стриптизера в шоу «Сердце Клавы».