Пригожин станет гостем юмористического шоу «Кстати»

24 августа стало известно, что продюсер покинул должность ведущего шоу «Звезды сошлись» из-за желания реализовать другие проекты. Он вел передачу с зимы 2022 года, снялся в одном телевизионном сезоне, после чего покинул проект. Новым соведущим Леры Кудрявцевой станет Тимур Еремеев. В фильмографии Еремеева около 15 работ. Он снимался в картинах — «Звоните ДиКаприо!», «Отель Элеон», «Кухня», «Понять. Простить». У артиста также есть опыт телеведущего.