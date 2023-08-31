Жена Ивлева присоединилась к Тодоренко в шоу «Мамы Пятницы»

«Помню, как натирала уксусом Нику во время болезни, потому что мне этот способ посоветовала подруга, у которой трое детей. Однако я поняла, что это не моя история, и стала спокойнее реагировать на ситуации, связанные со здоровьем ребенка. Сначала даю ее организму самому побороться с болезнью, а если он не справляется, то начинаю лечение», — заявила она.