Популярный стендап-комик раскрыл изнанку работы

Популярный российский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Артем Винокур раскрыл изнанку своей работы. В подкасте «Гадзилы», доступном на YouTube, он рассказал, что предпочитает писать шутки в компании с коллегами.

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«В идеале — это вдвоем писать, это тогда реально продуктивно. Ну, три человека максимум», — сказал Винокур. Комик выразил мнение, что сложно писать монологи, когда в работе участвуют больше четырех человек. «Это просто неприятно писать», — добавил он.

По словам юмориста, когда над материалом работает большое количество людей, он начинает отвлекаться от дела. «Когда шесть человек, ты уже хочешь, не хочешь, ты в телефоне. Такая чехарда начинается, что ты не можешь сконцентрироваться», — заключил он.