Крид впервые встретился с Биланом в шоу «Голос. Уже не дети»

Два самых популярных музыкальных проекта на днях возвращаются в эфир федеральных каналов. Причём и создатели детского «Голоса» на Первом канале, и авторы «Ты супер!» на НТВ в этом году решили сделать ставку на возвращение звёзд предыдущих сезонов. Уже 1 сентября в эфир выйдет обновлённая версия популярного шоу Первого канала. В проекте «Голос. Уже не дети» (6+) бороться за победу будут участники 10 прошлых сезонов.

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«Звёзды шоу «Голос. Дети» разных лет возвращаются в проект повзрослевшими, накопившими опыта и исполнительского мастерства, чтобы других посмотреть и себя показать», – сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.Среди участников – Данил Плужников, Ярослава Дегтярёва, Елизавета Качурак, Владислав Тюкин, Мирон Проворов, Анна Доровская и многие другие.

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Среди них и 9 летняя нижегородка Аделия Загребина, которая в прошлом году стала самой юной победительницей «Голоса».Наставников в новом сезоне будет не трое, а четверо: Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид. Причём в таком составе они встретятся в шоу впервые.

По некоторым сведениям, пока притирка звёзд идёт туговато. Впрочем, и сами наставники этого не скрывают.«Пока притираемся друг к другу. Стараюсь как могу разбавлять атмосферу, которая иногда накаляется», – поделился недавно Егор Крид.

По его словам, на съёмках порой не хватает колкого юмора Басты, который в этот раз не вошёл в состав наставников.Вести шоу по традиции будет Яна Чурикова.

Встреча со звёздами предыдущих сезонов ждёт и зрителей детского музыкального проекта «Ты супер!» (6+) на НТВ. Шоу выйдет в эфир 3 сентября.

За звание победителей будут соревноваться 30 участников из прошлых выпусков. Среди них победитель двух сезонов (первого суперсезона и четвёртого сезона), представитель России на «Детском Евровидении», победитель «Детской Новой волны» Денберел Ооржак, финалист двух сезонов Иван Масленников, Настя Нагорнова.

«Моя жизнь сильно изменилась после «Ты супер!», я благодарен его создателям за всё! Проект дал большую уверенность на дальнейшую работу, появилось огромное желание развиваться дальше и познавать новое!» – поделился юный участник.Однако кроме уже засветившихся участников на сцену шоу поднимутся и 20 новичков из России, Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Оценивать выступления юных конкурсантов будут Игорь Крутой, Алексей Воробьёв, Люся Чеботина и Ани Лорак. Для последней участие в проекте знаменует возвращение на российскую эстраду после перерыва, вызванного СВО.

«Кто старое помянет, тому глаз вон – мы живём сегодняшним днём. Сегодня певица находится и поёт в России, и мне кажется, что к ней не должно возникать никаких вопросов, от зрителей тем

более», – уверен Вадим Такменёв.