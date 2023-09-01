Победительница «Пацанок» рассказала о неприятном открытии на проекте

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева рассказала о неприятном открытии, которое она сделала на проекте. Подробностями она поделилась в интервью для YouTube-канала MediaShum project.

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По словам Медведевой, она думала, что все участницы «Пацанок» хотят с помощью проекта переосмыслить свою жизнь и изменить ее к лучшему. Для нее стал открытием тот факт, что некоторые героини пришли на передачу только за славой.

Медведева вспомнила, что уже после первой недели съемок некоторые участницы думали о том, как они после проекта будут строить бизнес или развивать аккаунты в соцсетях.

«А я просто сижу и думаю: "Чего? Мы здесь для чего собрались? Чтобы планы на будущее строить или сейчас момент переосмысления какого-то идет?" И для меня это вообще было не очень», — призналась звезда «Пацанок».

Ранее Медведева объяснила, почему отказалась поддерживать связь с другими участницами «Пацанок». Она заявила, что хочет идти своим путем.