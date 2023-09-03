Экстрасенсы поссорились в эфире шоу из-за ведьмы

В новом выпуске шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" 59-летняя ведьма Надежда Шевченко попыталась упокоить призрак машиниста с помощью осинового кола, который она вбила возле надгробия мужчины. Об этом пишет "СтарХит".

© Газета.Ru

Ведьма предположила, что такой ритуал поможет заблудшей душе успокоиться и перестать провоцировать аварии на дорогах. Однако такое решение пришлось не по вкусу другим участникам телепроекта, которые поставили женщине низкие баллы.

За нее вступился медиум Константин Гецати, который считает, что Шевченко несправедливо засуживают.

"У меня к Надежде Эдуардовне теплые отношения и я ее уважаю как человека, как специалиста. Я чувствую, как обидно ей. В этот момент я, с точки зрения эмпатии, не могу быть спокоен", - заявил он.

Однако другой участник проекта - медиум Александр Шепс - обвинил Гецати в том, что тот перекладывает ответственность на других участников шоу, выступая в роли миротворца. Шевченко в ответ на это заявила, что Шепс ведет себя как критик, который осуждает других участников и требует от них действовать так, как привык он.

При выставлении баллов Шепс поставил ведьме низкую оценку и сравнил ее с "пьяной бабкой". Гецати же вступился за женщину и заявил, что, будучи на месте сына ведьмы, спровоцировал бы драку.