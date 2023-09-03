На «Битве экстрасенсов» разгорелся конфликт: во всем виноват осиновый кол
Женщина хотела своими действиями успокоить душу умершего и предотвратить аварии на дорогах. Однако такой ритуал не понравился некоторым участникам, например Александру Шепсу. Вступиться за ведьму решил медиум Константин Гецати.
«У меня к Надежде Эдуардовне теплое отношение, и я ее уважаю как человека, как специалиста. Я чувствую, как обидно ей. В этот момент я, с точки зрения эмпатии, не могу быть спокоен», – объяснил Гецати.
Александр Шепс высмеял Гецати, который, по его мнению, решил выступить в роли миротворца. Надежда Шевченко назвала его критиком, который хочет, чтобы под него подстраивались остальные. В конце выпуска Шепс ожидаемо поставил ведьме низкие баллы, вдобавок сравнив ее с «пьяной бабкой», пишет Газета.ru.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что звезда «Битвы экстрасенсов» заявил о скором завершении спецоперации.