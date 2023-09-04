Стас Ярушин рассказал о выступлениях в нетрезвом виде

«Я мог себе позволить, и ребята, перед тем как мы уже все, игра близилась к концу, наверное, граммов 50 или 100, — это максимально, что мы могли себе позволить, выйти на музыкальное домашнее задание. (...) Там барчик был в Театре Российской армии, мы наверх поднимались, из пластиковых стаканчиков — чик по 50, по соточке — и выходили спокойно», — раскрыл он.