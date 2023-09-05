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Телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали

Телеведущую и дикторшу Азу Лихитченко экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным Mash, Лихитченко два раза вызывали скорую помощью.

Телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали
© Газета.Ru

Третьего сентября телеведущая страдала от приступов удушья, но отказалась от госпитализации. Четвертого сентября артистке повторили электрокардиографию, поставили предварительный диагноз и забрали в клинику.

Как отмечает источник, Лихитченко находится в реанимации. Врачи оценивают состояние звезды как тяжелое.

Ситуацию усугубляют хронические заболевания дикторши.

Аза Лихитченко окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году. Еще будучи студенткой, она прошла конкурс на диктора телевидении.

После выпуска артистка уехала в Крым, где некоторое время играла на сцене Севастопольского русского драматического театра.

В 1960 году она стала штатным сотрудником Гостелерадио СССР. Лихитченко получила наибольшую известность по информационной программе "Время", в которой работала с 1968 по 1993 годы. Она стала наставницей для другой ведущей передачи - Екатерины Андреевой.

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