Телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали
Телеведущую и дикторшу Азу Лихитченко экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным Mash, Лихитченко два раза вызывали скорую помощью.
Третьего сентября телеведущая страдала от приступов удушья, но отказалась от госпитализации. Четвертого сентября артистке повторили электрокардиографию, поставили предварительный диагноз и забрали в клинику.
Как отмечает источник, Лихитченко находится в реанимации. Врачи оценивают состояние звезды как тяжелое.
Ситуацию усугубляют хронические заболевания дикторши.
Аза Лихитченко окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году. Еще будучи студенткой, она прошла конкурс на диктора телевидении.
После выпуска артистка уехала в Крым, где некоторое время играла на сцене Севастопольского русского драматического театра.
В 1960 году она стала штатным сотрудником Гостелерадио СССР. Лихитченко получила наибольшую известность по информационной программе "Время", в которой работала с 1968 по 1993 годы. Она стала наставницей для другой ведущей передачи - Екатерины Андреевой.