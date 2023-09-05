Демис Карибидис рассказал о конкуренции с Галустяном

Демис Карибидис рассказал о конкуренции с Михаилом Галустяном
Юморист Демис Карибидис в интервью Юлии Меньшовой признался, что никогда не считал Михаила Галустяна или других комиков своими конкурентами.
"Дружим еще со времен КВНа, уже очень давно. Мы-то оба с юга, структура КВНовская на юге была устроена так: они (команда "Утомленные солнцем") были наши старшие, мы шли за ними, они всегда поддерживали. Тогда на юге любого парня, который похож на Мишу или делает как-то или что-то, в принципе не воспринимали, потому что Миша был ну где-то в небесах, очень далеко", - вспомнил Карибидис.
Он отметил, что в 2000-х команда "Утомленные солнцем" была даже популярнее самого КВН. По словам Карибидиса, на концерте коллектива в Геленджике некоторые фанаты висели на деревьях из-за полной посадки в зале. При этом обе команды КВН - и Галустяна, и Карибидиса - поддерживали друг друга и помогали писать шутки.
Комик также добавил, что их с коллегой связывает много общего: например, чувство юмора, а также мысли о жизни и о творчестве. Карибидис заверил, что никогда не соперничал ни с Галустяном, ни с кем-либо из коллег.