Демис Карибидис рассказал о конкуренции с Галустяном

"Дружим еще со времен КВНа, уже очень давно. Мы-то оба с юга, структура КВНовская на юге была устроена так: они (команда "Утомленные солнцем") были наши старшие, мы шли за ними, они всегда поддерживали. Тогда на юге любого парня, который похож на Мишу или делает как-то или что-то, в принципе не воспринимали, потому что Миша был ну где-то в небесах, очень далеко", - вспомнил Карибидис.