Москва онлайн покажет закулисье вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!"

7 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть съемки вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!" в рамках запуска пятого юбилейного сезона. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова побывают за кулисами и пообщаются с создателями и участниками шоу.

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Новый сезон гранд-шоу "Ну-ка, все вместе!" стартует 8 сентября в 21:30.

64 вокалистам предстоит пройти сложный путь – проявить себя на большой сцене, выйти в финал и побороться за кубок и славу.

Бессменный ведущий проекта – народный артист России Николай Басков, оценивать выступающих будет сотня артистов во главе с Сергеем Лазаревым.