Сеть FX представила полноценный трейлер двенадцатого сезона "Американской истории ужасов", одного из самых успешных и продолжительных современных жанровых телешоу.

В новой части, помимо прочих, сыграли звезда AHS Эмма Робертс, супермодель и актриса Кара Делевинь и Ким Кардашьян. Причем участие последней заранее вызывало у поклонников серии недовольство.

В основе части сценария - мистический роман Даниэль Валентайн "Деликатные состояния" (Delicate Condition). А сам сезон станет своего рода переосмыслением "Ребенка Розмари" - героиня, молодая актриса Анна, после череды неудачных ЭКО уверена, что некая злая сила мешает ей стать счастливой матерью.

Премьера - 20 сентября.

"Американская история ужасов" в общей сложности собрала 128 побед и 403 номинации, включая 16 выигранных "Эмми".