Ярослава Дегтярева вернется на экраны в шоу «Голос. Уже не дети»

Первый канал в этом сезоне выпустит на экраны шоу «Голос. Уже не дети» (0+), в котором соревноваться будут уже знакомые зрителям начинающие певцы. Так, в проекте появится Ярослава Дегтярёва - её многие помнят по пронзительному выступлению в третьем сезоне «Голос. Дети» (0+).

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Это был 2016 год, когда сама Ярослава Дегтярёва была ещё совсем малышкой. Она вышла на сцену в джинсовом комбинезоне и белой блузе, светлые волосы были собраны в очаровательные хвостики. Девочка спела «Кукушку» Цоя и покорила не только зрителей, но и жюри на слепых прослушиваниях - к ней повернулись Дима Билан и Пелагея, и оба были поражены возрастом Ярославы.

В августе 2023-го Дегтярёвой исполнилось 15 лет, на днях она поступила в музыкальное училище имени Гнесиных. В социальных сетях она показала свой студенческий билет, а также сфотографировалась на фоне здания, где будет проходить обучение.

Также в Сети Ярослава Дегтярёва призналась, что примет участие в новом шоу «Голос. Уже не дети». Несмотря на то что она успела вырасти и отточить свой талант, девушка очень волнуется.

Я плакала на выборе песни, я плакала на съёмках профайла, я плакала на слепых прослушиваниях. Ждёте самый слёзный выпуск «Голос. Уже не дети»? - написала она подписчикам.

1Рег_2x2.su

Поклонники всячески поддерживают Дегтярёву, желают ей удачи и не устают нахваливать её таланты. Те же, кто впервые зашёл на страничку девушки в соцсетях, поражаются тому, как она изменилась:

«Блин, Яся, как ты выросла!», «Капец, это она так быстро выросла?», «Неужели прошло пять лет? Помню, как вчера», «Такая большая уже», «Вот это красавица, из девочки в элегантную девушку».