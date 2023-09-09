Победитель шоу «Голос.Дети» отказался обнимать Пелагею: она не повернулась
Попасть в шоу «Голос. Уже не дети» получится не у всех победителей прошлых проектов. Так, 17-летний Рутгер Гарехт победил в пятом сезоне «Голос.Дети», но в новый проект его не взяли.
«Мой дорогой, мы с тобой так много всего классного сделали. Очень рада тебя видеть. Я тебя не узнала спиной, хотя и лицом тебя узнать сложно. В куплете было низко, а в припеве как будто бы было высоко», – оправдывалась на шоу Пелагея, бывшая наставница участника.
Другие члены жюри поддержали ее и объяснили, почему не нажали на заветную кнопку. Молодой человек исполнил на слепом прослушивании песню группы «Кино» «Группа крови». Дима Билан подметил, что Рутгер «не дожал стиль».
По традиции после выступления и комментариев наставников участники подходят обнять их. Однако 17-летний Рутгер проигнорировал Пелагею. Юноша не стал обнимать свою бывшую наставницу, и это подметил Егор Крид. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что участницу шоу «Голос. Дети» кинул член жюри. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева