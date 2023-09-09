Победитель шоу «Голос.Дети» отказался обнимать Пелагею

«Мой дорогой, мы с тобой так много всего классного сделали. Очень рада тебя видеть. Я тебя не узнала спиной, хотя и лицом тебя узнать сложно. В куплете было низко, а в припеве как будто бы было высоко», – оправдывалась на шоу Пелагея, бывшая наставница участника.