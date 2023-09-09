Песня Герман заставила певца Лазарева расплакаться на шоу

"Столько воздуха в голосе, столько нежности, трогательности. Я расплакался, потому что, с одной стороны, ты с уважением к песне отнеслась, а с другой стороны, ты ее себе присвоила, ты ее по-своему как-то спела. И самое главное, что ты понимала, о чем ты поешь", - прокомментировал выступление он.