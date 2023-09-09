Песня Герман заставила певца Лазарева расплакаться на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Член жюри юбилейного сезона шоу на телеканале "Россия" "Ну-ка, все вместе!" певец Сергей Лазарев расплакался во время съемок. Артиста растрогала 23-летняя Софико Кардава, выбравшая для выступления песню Анны Герман "Город влюбленных".
Ему понадобилась салфетка, а номер певицы Лазарев назвал триумфом.
"Столько воздуха в голосе, столько нежности, трогательности. Я расплакался, потому что, с одной стороны, ты с уважением к песне отнеслась, а с другой стороны, ты ее себе присвоила, ты ее по-своему как-то спела. И самое главное, что ты понимала, о чем ты поешь", - прокомментировал выступление он.
Первый выпуск юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" вышел 8 сентября в 21:30 на телеканале "Россия" и медиаплатформе "Смотрим". Накануне Лазарев показал, как они с Лерой Кудрявцевой изменились за 15 лет. Лазарев и Кудрявцева состояли в отношениях четыре года, а после расставания они сохранили дружеские отношения.