Творческий кризис и конфликты: куда пропало шоу Comedy Woman

Юмористическое шоу Comedy Wonam выходило на канале ТНТ с ноября 2008 года, а затем пропало с экранов. Что случилось с программой и чем занимаются участницы проекта сейчас?

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Почему закрылось шоу Comedy Woman

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Comedy Woman закрыли в 2020 году из-за низких рейтингов. Зрители не смогли принять перемены, произошедшие в коллективе. Шоу по очереди покидали значимые для проекта артистки: первой ушла Елена Борщева, следом — Наталья Медведева, потом — Полина Сибагатулина, сообщает «Экспресс газета».

По информации СМИ, участницы уходили из программы из-за плохих отношений внутри коллектива. По слухам, Наталья Еприкян, продюсер и ведущая шоу, забирала себе большую часть гонорара.

Екатерина Варнава в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) признавалась, что последние съемки передачи были сложными.

«Могло показаться, что мы выдохлись и что все это уже не так работает, как раньше. Наступил декабрь, мы понимаем, что отдохнем, переосмыслим все и опять войдем в рабочий процесс. Нас собрали на разговор с продюсерами и сказали, что с этого момента Comedy Woman прекращает свое существование. Нам сказали, что шоу изыгралось и исписалось. Казалось, что мы просто сделаем перерыв, такое уже бывало. Но нет», — делилась она.

Чем сейчас занимаются экс-участницы Comedy Woman

После закрытия Comedy Woman карьера большинства участниц пошла на спад, но были и исключения. Например, Екатерина Варнава пользовалась популярностью у режиссеров и рекламодателей, однако в прошлом году ее убрали из шоу «Абсолютно нага» в московском кабаре-театре Crave. Журналист Алена Жигалова заявляла, что артистку уволили из театра из-за ее несогласия со спецоперацией. После начала СВО Варнава улетела в Армению, где выступила с неоднозначным проектом «Залечь на дно в Ереване».

При этом Telegram-канал «Небожена» сообщал, что Варнава лишилась контракта с Crave из-за того, что «слишком активно бегала по разным кабинетам и умоляла простить своего друга Сашу Гудкова, который недавно вернулся в Россию». Сама телеведущая в соцсетях признавалась, что «находится на волоске от нервного срыва».

Наталья Медведева и Мария Кравченко принимали участие в другом шоу канала ТНТ — «Звезды в Африке». Елена Борщева получила театральное образование и занялась преподавательской деятельностью. Параллельно артистка выпустила книгу «Как поймать юмор за хвост».

Полина Сибагатуллина ушла в педагогику. Артистка, которую многие зрители запомнили в роли поэтессы мадам Полины, преподает актерское мастерство особенным детям. Она сотрудничает с благотворительным инклюзивным кинотеатральным проектом «ВзаимоДействие».