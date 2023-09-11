«Поперхнуться можно!»: зрителей рассмешил ляп Ивлева в эфире

«Поперхнуться можно!»: журналистов рассмешил ляп Константина Ивлева в телеэфире
Шеф-повар Константин Ивлев является одним из самых популярных российских телеведущих. У него есть своя программа на телеканале «Пятница». В последнем выпуске случился конфуз, который заметили журналисты Telegram-канала «Антиглянец».
Ивлев явно ошибся, говоря о доле российских граждан, которые побывали на отдыхе в Таиланде.
— Мы зачем-то включили телевизор, а там на «Пятнице» Константин Ивлев с уверенным видом сообщает официантке из армянского ресторана в городе Орле, а заодно и зрителям следующее: «Каждый третий житель России побывал в Таиланде». От такого инсайда и поперхнуться можно! — с иронией написали журналисты.
Авторы привели данные ВЦИОМа, согласно которым у 71 процента россиян нет загранпаспорта. Таким образом, треть граждан России, как утверждает Ивлев, не могли побывать в Таиланде.
В мае участники проекта «Московское долголетие» поучаствовали в кулинарном мастер-классе знаменитого шеф-повара Константина Ивлева.