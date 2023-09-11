«Поперхнуться можно!»: зрителей рассмешил ляп Ивлева в эфире

— Мы зачем-то включили телевизор, а там на «Пятнице» Константин Ивлев с уверенным видом сообщает официантке из армянского ресторана в городе Орле, а заодно и зрителям следующее: «Каждый третий житель России побывал в Таиланде». От такого инсайда и поперхнуться можно! — с иронией написали журналисты.