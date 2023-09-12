Юрий Стоянов рассказал о новой программе со своим участием

В ближайшее время на канале "Россия" стартуют съемки новой программы с Юрием Стояновым. Об этом рассказал сам актер в интервью РИА Новости.

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Это будет "что-то между ситкомом и скетчкомом", заявил Юрий Стоянов. "В центре два персонажа - потрясающая актриса и я", - отметил артист.

Имя партнерши актер назвать отказался, но подчеркнул, что это будет "очень известная драматическая и киноактриса".

Напомним, ранее, в 2019 году на канале "Россия" уже выходило его авторское юмористическое скетч-шоу - "100янов".

Юрий Стоянов приобрел известность благодаря сатирической программе "Городок", выходившей в эфир с 1993 по 2012 гг., где он снимался в паре с Ильей Олейниковым.