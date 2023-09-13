Куда пропала звезда НТВ Татьяна Миткова

Татьяна Миткова – легенда советского и российского телевидения. Миткова начала карьеру еще в 17 лет и очень скоро стала настоящим профессионалом в своем деле.

В 1980-е Татьяна работала в программах "Время", "120 минут", "Международная панорама" и "Доброе утро!". А 1990-е ознаменовались для Митковой программой "Сегодня" на НТВ, где телеведущая проработала 11 лет.

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Однако после раскола на канале Татьяна покинула НТВ в знак протеста и вернулась на канал уже вместе с новой администрацией.

13 сентября Миткова отмечает 68-летие. Подробнее о том, как развивалась карьера звезды в новом тысячелетии и где Миткова сейчас, читайте в материале "Рамблера".

Профессия

После возвращения на НТВ Татьяну назначили главным редактором, а сама телеведущая уверяла, что больше не появится в кадре. Однако прошли годы, и Миткова изменила свое решение. В 2011 году она вернулась в эфир в программе "Сегодня. Итоги", но вскоре вновь на несколько лет покинула телевидение, а после появилась на экране в "НТВ-видении".

В 2018 году звезда возглавила проект "Крутая история". Программа была посвящена людям, которые смогли кардинально и в лучшую сторону поменять свою жизнь после трагических событий. Даже в период пандемии коронавируса создателям "Крутой истории" удавалось продолжать работу, но все же проект пришлось поставить на "стоп". Вот, как об этом говорила Миткова:

"Когда основным элементом программы является интервью с героем, а говорить приходится по «Скайпу», то это как-то неправильно, когда снимаешь почти кино".

В числе других сложностей Татьяна также упомянула проблемы с выдачей виз – многие герои шоу жили за рубежом, и порой у съемочной группы просто не было возможности к ним долететь.

Последний выпуск "Крутой истории" вышел весной 2021-го. После этого в кадре Миткову больше не видели, но поклонники уверены, что Татьяна продолжает деятельность на НТВ только уже по другую сторону экрана.

Личная жизнь

Даже в ранней юности у Митковой не было много времени на романтические увлечения – с ранних лет Татьяна начала работать и строить карьеру. Однако звезда все же вышла замуж за журналиста-международника Всеволода Соловьева, от которого вскоре родила сына Дмитрия. Муж Митковой часто был в разъездах по работе, что негативно сказалось на их отношениях, и и супруги развелись.