Телеведущий Дмитрий Дибров осудил коллег, читающих по суфлеру
Телеведущий Дмитрий Дибров раскритиковал коллег, которые не готовятся к эфирам. Об этом он заявил в интервью изданию "Комсомольская правда".
Использование суфлера, по мнению Диброва, выдает непрофессионализм человека, работающего на телевидении, а еще делает его менее востребованным в профессиональной среде.
Сам ведущий признался, что никогда не читает важные новости, так как считает, что таким образом он ничем не будет отличаться от людей, "имен которых уже никто не вспомнит".
Кроме того, он рассказал, что всегда готовился к эфирам передачи "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале, которую вел в течение 14 лет. В конце февраля прошлого года телеигра перестала выходить. В апреле 2023 года передачу вернули, однако новой ведущей стала певица Юлианна Караулова.