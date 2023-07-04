Дибров осудил коллег, читающих по суфлеру

Телеведущий Дмитрий Дибров раскритиковал коллег, которые не готовятся к эфирам. Об этом он заявил в интервью изданию "Комсомольская правда".

Использование суфлера, по мнению Диброва, выдает непрофессионализм человека, работающего на телевидении, а еще делает его менее востребованным в профессиональной среде.

Сам ведущий признался, что никогда не читает важные новости, так как считает, что таким образом он ничем не будет отличаться от людей, "имен которых уже никто не вспомнит".