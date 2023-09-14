Лада Дэнс сразится с RASA в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ
С 23 сентября на телеканале МУЗ-ТВ стартует главная премьера осени канала – второй сезон шоу «Битва поколений».
Друг против друга в музыкальных поединках выступят звёзды из разных тысячелетий: MIA BOYKA, ШУРА, Наташа Королёва, Клава Кока, Стас Михайлов, DABRO, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, Uma2rman и многие другие.
Среди участников нового сезона – яркая звезда 90-х, актриса, певица Лада Дэнс. Оппонентом артистки в «Битве поколений» станет танцевальная группа RASA, известная громкими хитами «Топай нога», «Пчеловод», «Погудим». Какой именно трек коллектива перепоёт Лада и чьё живое выступление окажется мощнее – зрители узнают в одном из выпусков нового сезона «Битвы поколений», которая будет выходить на МУЗ-ТВ по субботам с 23 сентября.
Артистка, несмотря на многочисленные травмы и период реабилитации после серьёзной аварии, появилась на съёмках шоу «Битва поколений», где отстаивала старшее поколение российской сцены. Эксклюзивное видео с бэкстейджа появилось в telegram-канале МУЗ-ТВ. Саму себя Лада в интервью каналу назвала «закалённым бойцом».
Полный эксклюзивный репортаж и интервью Лады можно будет увидеть уже сегодня в 18:00 в «PRO-Новости» в эфире МУЗ-ТВ.
Лада Дэнс: «В «Битве поколений» на МУЗ-ТВ как смогла, так и двигалась. Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закалённый, можно так сказать. Когда ты на сцене, у тебя выделяется такое количество адреналина, что ты в момент выступления уже не замечаешь, а вот уже потом всё самое интересное: начинает ныть и болеть. Плюс, есть разные хитрости, когда ты обезболиваешь. Наша профессия такая, мы не можем быть больными. Если уж пришла, то должна улыбаться. Смотрите наш поединок с RASA на МУЗ-ТВ».
По правилам «Битвы поколений» мэтру и фрешмену предстоит исполнить четыре трека: абсолютный хит, песню о любви, кавер на оппонента и горячую новинку. Оценивать участников будет звёздное жюри, три представителя которого – молодые исполнители и популярные блогеры, уже успевшие заявить о себе на всю страну, а три других участника – настоящие легенды российского шоу-бизнеса. Лада рассказала, что они очень похожи с группой RASA по энергиям, и что она была бы не против сделать совместную работу.
Лада Дэнс: «Мне кажется, мы очень одинаковые по энергиям. RASA – шикарные, стильные, очень профессиональные, дотошные, прямо как я. До всех мелочей докапываются, что в музыке, что во внешнем виде, у них классный балет. Я сама себе – продюсер, режиссер, финансист, собираю балет сама, поэтому я знаю, что такое создать коллектив, который будет слаженно двигаться, это большой труд. Фит – однозначно, надеюсь, всех обрадуем. Я считаю, талантливые люди должны объединяться и делать что-то совместное».
RASA: «Мы понимали, что кавер на хит Лады надо делать под наш стиль, как «Пчеловод», «Погудим» с таким испано-латинским вкусом. Поэтому мы хотели из песни Лады сделать что-то летнее, драйвовое. Очень круто вышло, мы сами получили удовольствие. И Лада кайфанула, она сказала: «Ребята, это очень классно. Спасибо!» Так что, не пропустите наш поединок!»