Лада Дэнс сразится с RASA в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Лада Дэнс: «В «Битве поколений» на МУЗ-ТВ как смогла, так и двигалась. Не первый опыт в моей в жизни, когда у меня нога не работала. Я взяла себя в руки, вспомнила, как когда-то на лыжах теряла ногу полностью. Такой я боец закалённый, можно так сказать. Когда ты на сцене, у тебя выделяется такое количество адреналина, что ты в момент выступления уже не замечаешь, а вот уже потом всё самое интересное: начинает ныть и болеть. Плюс, есть разные хитрости, когда ты обезболиваешь. Наша профессия такая, мы не можем быть больными. Если уж пришла, то должна улыбаться. Смотрите наш поединок с RASA на МУЗ-ТВ».