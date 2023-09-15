Комик Дмитрий Романов заявил, что сорвал спину и не мог встать

Известный российский стендап-комик Костя Пушкин раскрыл изнанку работы на телевидении. В эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube, он рассказал, с какой целью комики приходят на ТВ, а также почему через некоторое время они покидают телепроекты.

Пушкин заявил, что комики идут на телевидение, в частности на канал ТНТ, чтобы увеличить свою аудиторию. По его словам, как только юмористы понимают, что участие в телепроектах не приносит им выгоды, они уходят.

Его коллега, стендап-комик Александр Малой, добавил, что пришел на телевидение, чтобы посмотреть, как там работает система создания шуток. «Что ты несешь вообще? Мы просто все пошли на ТНТ за дополнительным зрителем, это нормально», — возразил ему Пушкин.

Ранее Пушкин признался, что отказался от употребления алкоголя после серьезной операции. Комик уточнил, что эта операция спасла ему жизнь.

Костя Пушкин был редактором КВН, участвовал в шоу «Смех без правил» и «Убойная лига» на ТНТ. Также он был ведущим интеллектуально-юмористического проекта «Самый умный комик» на YouTube.