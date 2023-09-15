Сабуров высказался о конфликтах в «Что было дальше?»

«Никогда не было, ни разу не припомню, чтобы что-то было, чтобы Леха (Алексей Щербаков — прим. «Ленты.ру») такой подошел: "А ты вот мне сказал вот это, это, конечно, неприятно было"», — высказался он о недопониманиях между участниками проекта.