Комик Сабуров рассказал о скандальном туре по США

В прошлом году комик Нурлан Сабуров проводил стендап-тур по Соединенным Штатам Америки. Он выступал с концертами, которые изначально проходили хорошо, однако на одном из них зрители решили спросить у артиста о его политических взглядах.

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В тот момент комик пояснил, что опасается за судьбу близких, поэтому не хочет обсуждать политические вопросы. Но на этом нападки на артиста не закончились, на следующем концерте на сцену неожиданно выбежала девушка с якобы кровавыми пятнами на платье.

Нурлан был шокирован ситуацией и отпустил неуместную шутку. В Сети тут же осудили артиста, а запланированный тур в Израиле был отменен.

Теперь же Сабуров поделился, какие эмоции он испытал в тот момент.

— Поддержка близких, конечно. Я же с Дианой (жена — прим. «ВМ») был. Без нее там вообще было бы плохо. Плюс друзья… Вообще переосмыслил дружбу... А в тот момент, когда был эмоционально уязвимым, дружеская поддержка так сильно повлияла, — сказал он в YouTube-шоу Зamandas.