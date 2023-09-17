Автор шоу «Новые звезды в Африке» раскрыла правду об отношении Галустяна к Бузовой

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Продюсер шоу «Новые звезды в Африке» Лики Бланк рассказала об отношениях между ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном . По ее словам, актер изначально был критически настроен к певице.

На телеканале ТНТ стартовал новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», где ведущими в очередной раз стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Продюсер шоу рассказала, почему тандем мог не сложиться.

По словам Бланк, Михаил Галустян на старте шоу был критически настроен по отношению к кандидатуре Бузовой на роль соведущей. Вместе они прошли достаточно сложный путь притирки и после этого стали отличной парой. Продюсер заявила, что теперь они друг друга очень любят и уважают. Она уверена, что получившийся тандем будет востребован на телевидении и дальше, передает StarHit.