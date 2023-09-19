Митя Фомин стал ведущим нового телешоу

15 сентября состоялась премьера тревел-шоу «НА ВСЕ 100», о котором его ведущий Митя Фомин рассказал нам впервые еще в июле. Новые выпуски будут выходить каждый четверг на цифровых платформах.

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Всего запланировано восемь выпусков, каждый из которых затронет определенный регион России с высокой продолжительностью жизни и яркими героями-долгожителями.

Герои программы – удивительные люди 80-90-100 лет, которые в разных уголках нашей страны живут полной жизнью, несмотря на золотой возраст. Они участвуют в соревнованиях, ставят рекорды, лазают по скалам, мастерят автомобили, влюбляются и крутят романы.

Митя Фомин – российский певец, театральный актер, телеведущий, фронтмен музыкальной группы Hi-Fi

В следующем году мне 50 лет. Учитывая, что жить я планирую до 100 и больше, я озадачился, что нужно делать уже сейчас, чтобы в будущем сохранять качество и яркость жизни. Ответ напросился сам собой – пообщаться с теми, кто уже имеет такой опыт!

Для меня этот проект в первую очередь о любви к жизни. Абсолютно естественно для каждого человека хотеть жить дольше. Но чтобы это было возможно в будущем, фундамент нужно закладывать уже сейчас, когда ты молод и полон сил! Об этом наш проект!

В премьерном выпуске шоу ведущий отправился в солнечный Крым. Средняя продолжительность жизни на полуострове немногим больше 72 лет, но каждый из героев выпуска давно перешагнул эту планку. В последующих сериях запланировано и участие долгожителей из Новосибирской области.