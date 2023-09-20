Прохор Шаляпин принял участие в шоу «Новые Звезды в Африке»

Его ведущими остались певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян. Как признавалась продюсер проекта Лика Стар, Галустян изначально был критически настроен на съемки с Бузовой. Она отметила, что ведущие преодолели «сложный путь притирки». При этом некоторые шоураннеры «Звезд в Африке» также были скептически настроены на предложение пригласить Бузову в передачу. Однако, отметила Стар, телезвезда оправдала все ожидания. Продюсер добавила, что Галустяна поставили в пару с Бузовой ради комичности.