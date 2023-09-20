Прохор Шаляпин принял участие в шоу "Новые звезды в Африке"

Певец Прохор Шаляпин анонсировал свое участие в шоу "Новые звезды в Африке" на телеканале ТНТ. Артист написал пост и выложил фото, где он позирует на фоне красот ЮАР.

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В этот раз в "Новых звездах в Африке" участвуют Оскар Кучера, Юлия Тополницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Евгения Борщева, Евгения Искандарова, Вик Уалд, Александр Пташенчук, а также Влад Топалов. Имена участников опубликованы на сайте ТНТ. Прохора Шаляпина среди них нет.