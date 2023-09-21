Чурикова рассказала о запрете одного слова на телевидении

"Мы очень сильно на эту тему парились. На тему возрастных маркировок. Чтобы у нас после 23:00. И то, какие-то вещи мы там блюрили. Я про себя думаю: "Это что? Простите, я чем руковожу? Это MTV? Это мы? Мы - молодые и дерзкие, которые показывали это все?" - вспомнила телеведущая.