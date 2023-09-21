Чурикова рассказала о запрете одного слова на телевидении
Телеведущая Яна Чурикова призналась в подкасте комика Сергея Мезенцева, что в дневное время вещания телеканала MTV было запрещено произносить слово "лох".
Чурикова объяснила, что после принятия закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", появился определенный набор слов, который нельзя было произносить в эфире до 23:00. Также попал под запрет показ табачных изделий и сексуальных сцен.
По словам звезды, когда она уже работала главой телеканала, они очень серьезно подходили к соблюдению этих требований.
"Мы очень сильно на эту тему парились. На тему возрастных маркировок. Чтобы у нас после 23:00. И то, какие-то вещи мы там блюрили. Я про себя думаю: "Это что? Простите, я чем руковожу? Это MTV? Это мы? Мы - молодые и дерзкие, которые показывали это все?" - вспомнила телеведущая.
Чурикова отметила, что так было не всегда. В 90-х на канале зритель мог услышать брань даже в дневном эфире.
"Степень свободы визуального ряда была тоже запредельная. Что мы там только ни показывали в эфире, каких только клипов у нас ни было: с демонстрацией сразу вообще всего и в дневное время", - поделилась телеведущая.